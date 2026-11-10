Самарцы могут пройти бесплатный курс «Волонтер поискового отряда»

14 ноября стартует курс обучения «Волонтер поискового отряда», разработанный и организованный АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области». (18+)



В ходе 8 теоретических лекций инструкторы Центра познакомят с историей поискового добровольчества, видами и методиками поиска без вести пропавших людей в городской и природной среде. Курсанты узнают о том, как можно участвовать в деятельности поисково-спасательного отряда, правильно одеваться на поиски и обеспечивать собственную безопасность. Кроме того, волонтеры действующего на территории Самарской области добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» расскажут, как осуществляются поиски пропавших на акваториях и что делать, если встретил на улице дезориентированного человека.



Также курс включает 4 практических занятия, среди которых отработка навыков эвакуации пострадавшего, составление карты камер и опасных мест.



Отметим, что принимать участие в реальных поисках можно параллельно с прохождением курса.



Пройти обучение может любой житель Самары и региона старше 18 лет. Лекции проводятся как очно, так и онлайн, практические занятия — только очно. Зарегистрироваться на курс можно по ссылке https://clck.ru/3WuxHV

Фото: пресс-служба администрации Самары