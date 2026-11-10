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Региональный оператор АО «Экология» расширил собственный парк техники до 69 единиц

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С 11 ноября регоператор начнёт самостоятельно вывозить ТКО из Похвистнево, без привлечения подрядчика — для этого приобретены 3 новых мусоровоза.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области АО «Экология» продолжает  расширение территории собственного транспортирования ТКО. Это позволяет гарантировать жителям региона качество услуги, оперативность обратной связи и использование современной спецтехники. С 11 ноября регоператор начнёт самостоятельно вывозить ТКО из Похвистнево, без привлечения подрядчика — для этого приобретены 3 новых мусоровоза по программе льготного лизинга
На сегодняшний день на большей части региона транспортированием занимаются подрядные организации – перевозчики. Однако с учетом устаревания техники и истечения сроков действия договоров, АО «Экология» самостоятельно выходит на транспортирование ТКО там, где это необходимо.
Всего в регионе работают свыше 300 единиц спецтехники, в этом числе – собственный парк техники регионального оператора, который насчитывает 66 единиц: ломовозы, мультилифты, обычные и компактные мусоровозы, бортовые грузовики и бункеровозы. Для транспортирования ТКО в Похвистнево региональный оператор приобрел еще 3 новых машины – теперь город будет полностью обслуживаться техникой АО «Экология». При необходимости будут привлечены дополнительные единицы. 
Главный приоритет в работе государственного регионального оператора — качество услуг и ответственность перед жителями. 
«С момента начала работы в качестве регоператора мы проанализировали расчёты: собственный вывоз экономичнее — мы снижаем издержки на привлечение подрядчиков. Новая современная техника позволяет оказывать услуги качественно», — рассказал директор по производству АО «Экология» Дмитрий Шинкевич.
Новые мусоровозы уже оценили водители. 10 ноября в Похвистнево доставят новую спецтехнику.
«Теперь работаю на новой машине — техника хорошая, современная. Работу люблю, давно в этой сфере, с 2013 года. Стараюсь делать её так, чтобы город был чистым, а люди — довольными. Даже когда условия не позволяют — например, зимой ни проехать, ни пройти, машины перегораживают дворы — мы всё равно стараемся и выгружаем, чтобы не сбиться с графика», — поделился водитель Валерий Степанов.
Собственный транспорт АО «Экология» уже обслуживает Железнодорожный, Октябрьский, Ленинский, Самарский и Советский районы Самары, а также часть Красноярского муниципального района. Главные результаты — снижение числа жалоб и повышение ритмичности вывоза. В дальнейшем компания планирует самостоятельно транспортировать ТКО и на территории Похвистневского района.
Транспортирование — лишь часть работы отрасли. Для сортировки всех образующихся ТКО и снижения доли захоронения почти вдвое Правительство Самарской области планирует строительство комплексов обращения с ТКО в Новокуйбышевске, Ставропольском, Кинель-Черкасском и Сызранском районах. Работа запланирована в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года.

 

Фото:   Региональный оператор АО «Экология»

Теги: Самара Экология

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