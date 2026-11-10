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Роспотребнадзор: в России от гриппа уже привиты 40,4 млн человек

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Роспотребнадзор: в России от гриппа уже привиты 40,4 млн человек

В России прививку от гриппа сделали уже 40,4 млн человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты 40,4 млн человек», — говорится в сообщении.

На селекторном совещании под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой поручено в целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации ускорить темпы иммунизации от гриппа с особым вниманием к вакцинации групп риска, в том числе профессиональным.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили важность усиления контроля за проведением лабораторного обследования на грипп и COVID-19 пациентов с симптомами ОРВИ, пишет РТ.

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