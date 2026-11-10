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Мужчина в Безенчукском районе осужден за кражу более 7 млн рублей у матери погибшего участника СВО

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Мужчина в Безенчукском районе осужден за кражу более 7 млн рублей у матери погибшего участника СВО

Прокуратура Безенчукского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная в особо крупном размере).

Государственное обвинение доказало, что мужчина, будучи другом погибшего участника специальной военной операции, предложил его матери помочь с оформлением положенных ей средств. Когда женщина оформляла банковские карты для зачисления денег в связи со смертью сына, подсудимый убедил ее указать его номер телефона. Затем он установил на свой телефон банковские приложения. После поступления денег злоумышленник перевел их со счетов потерпевшей на счета своей подруги, чтобы в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате противоправных действий потерпевшей причинен ущерб в размере более 7 млн рублей, который в ходе предварительного расследования возмещен в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

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