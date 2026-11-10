В Тольятти водитель электропогрузчика сбил молодую женщину

9 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека, один из которых несовершеннолетний.

Одно из ДТП произошло в Центральном районе г. Тольятти: в 09:20 водитель электропогрузчика Counterbalance Lift Truck – 39-летний мужчина, осуществляя движение задним ходом на парковочной площадке торгового центра, расположенного на Южном шоссе, допустил наезд на 34-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении. Пострадавшая госпитализирована.