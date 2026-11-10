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Почти 70% заявлений на итоговое сочинение подано через Госуслуги

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Почти 70% заявлений на итоговое сочинение подано через Госуслуги

В декабре выпускники 11 класса и экстерны будут писать итоговое сочинение. В этом году в 53 регионах впервые записаться на экзамен можно через Госуслуги. На портале подано уже более 200 тысяч заявлений. Это означает, что сервисом воспользовались почти 70% выпускников, которым он доступен.

«Зачёт» за итоговое сочинение — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ.
По желанию его также могут написать выпускники прошлых лет, если планируют поступать.

Кто может подать заявление

  • —  сам выпускник — потребуется подтверждённая учётная запись на Госуслугах
  • —  родитель или законный представитель — за несовершеннолетнего ребёнка. Сведения о ребёнке и родственная связь должны быть подтверждены в личном кабинете.

 

Сроки подачи заявления

Основная дата проведения итогового сочинения в этом году — 2 декабря. Подать заявление нужно не позднее 18 ноября — за две недели до проведения.

Как подготовиться

Подготовиться к экзамену помогут материалы, опубликованные на сайте ФИПИ. Там собраны критерии оценивания и методические рекомендации по подготовке.

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