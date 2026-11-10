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Поезд с продовольствием отправился из Самары в Китай

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Поезд с продовольствием отправился из Самары в Китай

В Китай прибыл первый маршрутный поезд с продовольственным грузом из Самары. В составе — 76 сорокафутовых контейнеров, заполненных горохом. Общая масса груза превышает 2 000 тонн.

Маршрут пролег от станции Безымянка Куйбышевской железной дороги до станции Чэнсян в провинции Сычуань. Начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев назвал запуск нового направления стратегически важным шагом для магистрали. По его словам, Безымянка связана с крупным промышленным кластером Поволжья, а проект выводит станцию на новый уровень контейнерной логистики.

Для перевозки применили биг-бэги — гибкие контейнеры. Они защитили груз и сделали транспортировку эффективнее и дешевле, уточнили в КбшЖД, пишет 63.ру.

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