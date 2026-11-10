В Самарской области определят новых представителей Общественного молодёжного парламента

С 5 по 25 ноября 2026 года в Самарской области проходит конкурс для определения представителей в состав Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе. К участию приглашаются молодые граждане, готовые включаться в общественную жизнь региона, предлагать решения актуальных вопросов и участвовать в развитии молодёжной политики.

Общественный молодёжный парламент — площадка, которая объединяет активных молодых людей для обсуждения общественно значимых вопросов, подготовки рекомендаций в сфере государственной молодёжной политики, разработки и экспертизы регионального законодательства. За время работы действующего созыва молодые парламентарии представили четыре законодательные инициативы. Совместно с профильными комитетами Самарской Губернской Думы они участвовали в разработке и принятии закона «О патриотическом воспитании в Самарской области», а также изменений в региональное законодательство в сфере экологического просвещения и инициативного бюджетирования.

Кроме законотворческой деятельности, парламент реализует социальные и общественные проекты. Среди них — региональный историко-патриотический проект «Знамя нашей Победы», международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», эколого-просветительский проект «Широко шагая». Молодые парламентарии также участвуют в заседаниях комитетов Думы, круглых столах и обсуждениях, где представляют предложения молодёжи региона.

«Сегодня молодежи предстоит решать новые масштабные задачи, которые ставят перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин и губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев. Обращаюсь к сегодняшним кандидатам в ряды Молодежного парламента: вы должны участвовать во всех молодежных акциях, становиться их инициаторами, выдвигать полезные инициативы и успешно осуществлять их на практике. Наша общая задача – воспитание патриотов Родины, а для этого нужна активная воспитательная работа среди молодежи всех возрастов. И Молодежный парламент должен стать настоящим драйвером этой большой и важной работы», — прокомментировала Екатерина Кузьмичева, Председатель Самарской Губернской Думы.

Кандидатами в состав Молодежного парламента могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Самарской области. Для участия необходимо до 25 ноября 2026 года направить в Самарскую Губернскую Думу комплект документов по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187, а также по электронной почте: mol@samgd.ru.

Подробные условия конкурсного отбора, формы документов и требования к кандидатам размещены на официальном сайте Общественного молодёжного парламента при Самарской Губернской Думе: https://mp.samgd.ru/glavnaya-stranicza/ . Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (846) 221-30-23, 8 (846) 221-32-78.

Общественный молодёжный парламент при Самарской Губернской Думе был создан в 2004 году. Сегодня он объединяет 50 представителей молодёжи — лидеров и руководителей студенческих сообществ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Работа ведётся по шести профильным направлениям.

Конкурсный отбор — возможность для молодых жителей Самарской области представить собственный опыт, инициативы и предложения, чтобы в дальнейшем участвовать в обсуждении и решении вопросов, значимых для региона и его жителей.

Фото: Общественный молодежный парламент Самарской области