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В Шигонском районе загорелась фура с зерном

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В Шигонском районе загорелась фура с зерном

Во вторник, 10 ноября, в 7:53 на 31 км трассы "Обход Тольятти" в Шигонском районе во время движения загорелась фура с зерном, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

На месте происшествия работали 6 пожарных-спасателей пожарно-спасательного отряда № 37 противопожарной службы Самарской области два АЦ. Они проводили аварийно-спасательные работы — сбор информации, отключение АКБ, ликвидацию возгорания фуры. На месте работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники. 

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал, пишет Волга-Ньюс.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Теги: ДТП Пожар

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