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С самарской компании требуют 120 млн рублей за упавший кран

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С самарской компании требуют 120 млн рублей за упавший кран

Страховая компания "РЕСО-Гарантия" взыскивает 120 млн руб. с самарского ООО "Бенчмарк-Лоджистикс". Иск подан в Арбитражный суд Самарской области.

Из материалов картотеки арбитражных дел следует, что речь идет о взыскании убытков в порядке суброгации - перехода к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба, пишет Волга-Ньюс.

Требования связаны с аварией, приведшей фактически к уничтожению гусеничного крана XCMG, грузоподъемностью 300 тонн. "Бенчмарк-Лоджистикс" в 2023 г. арендовал этот кран у самарского ООО "СМ-Логистика". Техника работала на разборе всесезонного горнолыжного комплекса "СнежКом" в подмосковном Красногорске. 

25 ноября 2023 г. произошла авария - кран упал при подъеме металлоконструкции. Комиссия Ростехнадзора пришла к выводу, что причиной стало превышение грузоподъемности на 193% с учетом динамических нагрузок.

Компания "СМ-Логистик" обратилась за страховой выплатой в "РЕСО-Гарантию", где кран был застрахован на 120,6 млн рублей. Владелец техники указал, что ее восстановление невозможно и нецелесообразно, поскольку стоимость ремонта превышает 80% от страховой суммы.

"РЕСО-Гарантия" в выплате отказала, сославшись на то, что авария произошла по вине сотрудников, эксплуатировавших кран, и не является страховым случаем. "СМ-Логистик" обратилась в суд. Первая инстанция - самарский арбитраж - встала на сторону страховщиков. 

"Суд отмечает, что осуществление крановых работ с явным (практически двукратным) превышением его грузоподъемности очевидным образом приведет к возникновению аварийной ситуации, что лишает данное событие элемента случайности", - в частности, указал суд. Также было отмечено, что допуск крана в работу был осуществлен при отсутствии разработанного проекта производства работ.

Однако в апелляционной инстанции решение не устояло. 11-й апелляционный арбитражный суд частично удовлетворил иск "СМ-Логистики". Ключевым доводом стал тот факт, что договор предусматривал страховку на случай аварии, при этом "уточнений, позволяющих ограничить возможность признания страховым случаем аварию, договор страхования не содержит".

Также в апелляционной инстанции указали, что не установлен умысел страхователя, приведший к аварии. А оговорки, освобождающие страховщика от выплаты в случае наступления страхового случая из-за неосторожных действий страхователя, суд посчитал ничтожными.

"Положения действующего законодательства не предусматривают в подобных случаях освобождение страховщика от обязанности по выплате возмещения. Более того, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации содержат императивное указание на то, что освобождение страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения возможно, только если это прямо предусмотрено законом", - говорится в решении.

При этом суд установил стоимость годных остатков крана (32,3 млн руб.) и вычел ее из страховой выплаты. Однако примерно такая же сумма "набежала" за пользование чужими денежными средствами. В итоге страховщиков обязали выплатить без малого 120 млн рублей. Решение устояло в кассации.

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