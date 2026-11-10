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В Новокуйбышевске задержан подозреваемый в серии квартирных краж

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В Новокуйбышевске задержан подозреваемый в серии квартирных краж

В октябре текущего года в дежурную часть ОМВД России
по г. Новокуйбышевску от шестерых местных жителей, проживающих в разных районах города, поступили заявления о хищениях из квартир кошельков, сумок и барсеток, в которых находились денежные средства, телефоны и документы. Материальный ущерб, нанесенный заявителям, составил порядка  94 000 рублей.

В ходе осмотра мест происшествий, полицейские опросили хозяев жилплощадей, соседей, изъяли следы пальцев рук с поверхностей входных дверей квартир и подъездов, которые направили на исследование.

В ходе опроса пострадавших установлено, что во всех случаях имущество пропадало из прихожих.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что почерк преступлений схож с совершаемыми несколько лет назад. Тогда злоумышленник понес наказание за совершение серии квартирных краж. Как установлено оперативниками, недавно он освободился из мест лишения свободы и теперь проживает у сожительницы в Самаре. С целью проверки полученных сведений, полицейские прибыли по месту жительства мужчины. Когда двери открыла его сожительница, злоумышленник попытался спрятаться от полицейских в платяном шкафу. Мужчину задержали и для выяснения обстоятельств доставили в городской отдел полиции.

Задержанный 43-летний житель Самары, ранее судимый за имущественные преступления, совершенные на территории Новокуйбышевска, дал признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что во время прогулок по городу заходил в подъезды многоквартирных домов. Он искал незапертые квартиры, дергая двери за ручки. Проникнув в помещение, он похищал имущество граждан, находившееся  в  прихожих.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено шесть уголовных  дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), которые соединены в одно производство. Расследование продолжается.

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