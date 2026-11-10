Самарцы рассказали, что собираются покупать в «черную пятницу»

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



73% самарцев считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верят 13% опрошенных.



Женщины верят в реальное снижение цен на ноябрьской распродаже чаще мужчин (16 и 10% соответственно).



Доверие к распродаже убывает с возрастом: среди горожан младше 35 лет в честные скидки верят 16%, среди 35–45-летних — 14%, среди тех, кому 45 лет и больше, — 9%.



Опрошенные со средним профессиональным образованием доверяют акции несколько чаще, чем респонденты с высшим образованием (15 против 11%).



Самыми скептичными оказались респонденты с доходом от 150 000 рублей: распродажу как обман воспринимают 82% из них, в честное снижение цен верят 3%.



О намерении сделать покупки в «черную пятницу» заявили 8% горожан, 70% таких планов не имеют, 22% пока не определились.



Среди молодежи до 35 лет покупать что-либо на распродаже собираются 12%, среди тех, кто старше, 5%.





В списке покупок лидируют одежда (23%), бытовая техника и электроника (19%), а также обувь (17%). Смартфоны и гаджеты планируют приобрести 6%. Косметику и товары для детей — по 5%.





Время проведения: 16—30 октября 2026 года