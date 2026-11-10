Дмитриев анонсировал возвращение турниров UFC в Россию

Российские поклонники смешанных единоборств могут вновь увидеть крупнейший бойцовский промоушен мира на отечественной арене. В России намерены заняться организацией турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которые не проводились в стране уже несколько лет. О планах вернуть международные соревнования сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

О своих намерениях Дмитриев рассказал в соцсети X. Он прокомментировал публикацию, посвящённую появлению руководителя UFC Даны Уайта на брифинге в Белом доме вместе с американским президентом Дональдом Трампом. Российский представитель дал понять, что рассчитывает на развитие сотрудничества с организацией и проведение её мероприятий в России, пишет Лайф.