9 ноября возобновится ремонт трамвайной линии на улице Арцыбушевской в Самаре

В Самаре с 22:00 9 ноября возобновится ремонт трамвайной линии на улице Арцыбушевской.

Работы на участке от Красноармейской до Полевой продлили до 13 ноября.

Движение трамваев по этому участку будут ограничивать в ночное время:

• с 22:00 9 ноября до 05:00 10 ноября;

• с 22:00 10 ноября до 05:00 11 ноября;

• с 22:00 11 ноября до 05:00 12 ноября;

• с 22:00 12 ноября до 05:00 13 ноября.

Днём, с 05:00 до 22:00, трамваи № 3, 4, 5, 20, 20к, 22 и 23 будут ходить по обычным схемам. После 22:00 маршруты проследуют по скорректированным трассам.

Фото: пресс-служба администрация Самары