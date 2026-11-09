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9 ноября возобновится ремонт трамвайной линии на улице Арцыбушевской в Самаре

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Ремонтные работы на участке от Красноармейской до Полевой в Самаре продлили до 13 ноября.

В Самаре с 22:00 9 ноября возобновится ремонт трамвайной линии на улице Арцыбушевской.

Работы на участке от Красноармейской до Полевой продлили до 13 ноября.

Движение трамваев по этому участку будут ограничивать в ночное время:

• с 22:00 9 ноября до 05:00 10 ноября;

• с 22:00 10 ноября до 05:00 11 ноября;

• с 22:00 11 ноября до 05:00 12 ноября;

• с 22:00 12 ноября до 05:00 13 ноября.

Днём, с 05:00 до 22:00, трамваи № 3, 4, 5, 20, 20к, 22 и 23 будут ходить по обычным схемам. После 22:00 маршруты проследуют по скорректированным трассам.

 

Фото:   пресс-служба администрация Самары

Теги: Самара

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