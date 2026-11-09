В ГД предложили ввести единый механизм контроля за работой УК

Председатель комитета Госдумы по гражданскому обществу Борис Чернышов предложил внедрить на базе портала "Госуслуги" единый механизм общественного контроля за работой управляющих компаний "Народная приемка услуг ЖКХ". Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть возможность внедрения на портале "Госуслуги" и в мобильном приложении "Госуслуги Дом" единого механизма общественного контроля "Народная приемка услуг ЖКХ". Предлагается размещать в сервисе график регулярных работ по содержанию дома, после выполнения которых управляющая организация загружает фотоотчет", - говорится в документе.

Депутат отметил, что жители соответствующего подъезда будут получать уведомление и смогут добровольно подтвердить выполнение работ либо сообщить о нарушениях. Согласно предложению, три положительные оценки от разных квартир означают одобрение работы жителями, отсутствие оценок - статус "не проверено", а при трех обоснованных отрицательных оценках управляющая компания обязана представить доказательства выполнения работ и проверить замечания независимо от наличия подписанного акта приемки. При этом положительные оценки не препятствуют последующим жалобам, а все результаты проверок фиксируются в системе и доступны жителям.

В случае установления нарушения предлагается обеспечить автоматизированный перерасчет соответствующей части платы за содержание жилого помещения в соответствии с законодательством, без необходимости повторной подачи заявления. При трех подтвержденных нарушениях в течение шести месяцев материалы автоматически направляются в государственную жилищную инспекцию для рассмотрения вопроса о проведении контрольных мероприятий при наличии предусмотренных законом оснований.

"Принципиально важно, чтобы такой механизм действовал независимо от наличия совета многоквартирного дома и позволял жителям контролировать не только качество, но и соблюдение установленной периодичности работ. Использование существующей цифровой инфраструктуры обеспечит его доступность в разных регионах страны без необходимости создания отдельной платформы", - добавил Чернышов.