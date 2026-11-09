По просьбам жителей в  Волжском районе, в селе Лопатино, отремонтировали два въезда

В Волжском районе Самарской области по просьбам жителей отремонтировали два въезда в село Лопатино — участки «Самара — Большая Черниговка» — Лопатино (2,5 км) и «Самара — Оренбург» — Лопатино (3,8 км). Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объекты введены в эксплуатацию и готовы к зимнему содержанию.

Дороги важны для почти 3 тысяч человек: по ним ходят рейсовые и школьные автобусы, жители ежедневно добираются до работы, больниц и магазинов.

В ходе капремонта укрепили обочины и основание методом холодной регенерации, уложили два слоя асфальтобетона, установили новые знаки, автономное освещение на солнечных батареях и остановочные павильоны. Для безопасности смонтировали барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком, а на аварийном участке у кладбища расширили проезжую часть и скорректировали радиус поворота, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: минтранс СО