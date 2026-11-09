Для старшеклассников "Самарского спортивного лицея" полицейские провели профилактическое мероприятие

В рамках профилактики вовлечения несовершеннолетних в преступную и террористическую деятельность представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и руководитель Самарского отделения Национального центра помощи Иван Андрианов принял участие в профилактическом мероприятии для старшеклассников в МБОУ "Самарский спортивный лицей" городского округа Самара.

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и руководитель Самарского отделения Национального центра помощи Иван Андрианов рассмотрел вопросы связанные с вербовкой в сети Интернет молодежи агентами иностранных разведок, а также развеяли "мифы" об анонимности в сети и "легких деньгах", что часто становится ключами к вовлечению в преступную деятельность. Рассмотрели вопросы связанные с распространением экстремистских материалов и символики запрещенных на территории Российской Федерации организаций, а также вопросы связанные с изменениями в действующем законодательстве касающиеся незаконного оборота средств платежей и сим-карт.

Отметили угрозы, связанные с вовлечением несовершеннолетних в преступных схемах по выводу средств, полученных криминальным путем с банковских карт граждан, которые предоставили свои ключи доступа за финансовое вознаграждение.

В ходе обсуждения были затронуты изменения действующего законодательства в части касающейся снижения возраста уголовной ответственности за диверсионные преступления с 16 до 14 лет, а также ужесточения наказания за вовлечение несовершеннолетних в террористическую и диверсионную деятельность вплоть до пожизненного. Кроме того, новый закон отменяет сроки давности за диверсии и условное наказание за участие в диверсионном сообществе, а также запрещает ходатайствовать об условно-досрочном освобождении до отбытия большей части наказания за диверсионные преступления.

Желающие могли задать интересующих их вопросы и получить развернутые ответы, которые способны помочь оценить риски и угрозы, а также предостеречь от необдуманных и опасных решений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области