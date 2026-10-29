Самарец задержан за незаконный оборот наркотиков

Сотрудникам полиции областного центра поступила информация о причастности к незаконному обороту наркотических средств безработного жителя региона 1980 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Полицейские, получив соответствующее судебное разрешение для проверки поступивших сведений, в присутствии понятых осмотрели квартиру подозреваемого и принадлежащий ему дачный участок.

К мероприятию привлекли кинолога со служебной собакой.

В ходе осмотра в жилом помещении на подоконнике сотрудники полиции обнаружили ёмкости с фрагментами растения, по внешним признакам соответствующего конопле, а на территории дачного участка - свыше 40 кустов аналогичного растения.

Помимо этого, полицейские изъяли предметы, имеющие доказательственное значение: контейнер с семенами общей массой более 80 граммов, пакет с веществом растительного происхождения и части растения общей массой 31 грамм, а также электронные весы, которые, по мнению следствия, могли использоваться для фасовки запрещённых веществ.

Изъятое направили для проведения исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно результатам экспертизы, обнаруженные кусты являются коноплей, вещество растительного происхождения — марихуаной, а части растения, содержат активный наркотический компонент. Общая масса изъятого превысила 1 килограмм.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), а также ч. 3 ст. 30, ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах).

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлены в суд для принятие решения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: . пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области