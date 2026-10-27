В полиции рассказали, как  младенец в коляске оказался один на улице в Самаре

25 октября в полицию поступило сообщение от граждан о женщине, которая в нетрезвом состоянии находится с ребенком во дворе одного из многоквартирных домов по улице Победы г. Самары. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу откуда доставили гражданку в отдел полиции для разбирательства. Состояние алкогольного опьянения женщины 2003 года рождения подтвердилось по результатам медицинской экспертизы.

В отношении нарушительницы полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и 20.20 КоАП РФ. Ребёнок, 2026 года рождения, был передан отцу, прибывшему в отдел полиции.

На следующий день девочка была обнаружена в коляске на улице без сопровождения взрослых. Она была доставили в медицинское учреждение, в тот же день полицейские установила местонахождение каждого из родителей.

В настоящее время следственными органами принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области