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Наши бронзовые призёры вернулись домой с первого в истории юниорского чемпионата мира по гандболу

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Сегодня утром в аэропорту Курумоч приземлились представители «Лады», вернувшиеся из Марокко, где сборная России завоевала бронзовые медали первого в истории юниорского чемпионата мира по гандболу среди девушек до 16 лет!

Сегодня утром в аэропорту Курумоч приземлились представители «Лады», вернувшиеся из Марокко, где сборная России завоевала бронзовые медали первого в истории юниорского чемпионата мира по гандболу среди девушек до 16 лет!

В Тольятти с заслуженными наградами вернулись президент нашего клуба и главный тренер национальной команды Ирина Близнова, старший тренер «Лады» Леонид Воронин, а также четыре тольяттинские гандболистки: Екатерина Астафьева, Елизавета Сапожникова, Арина Смирнова и Яна Языкова.

В аэропорту наших бронзовых призёров тепло встретила большая группа болельщиков, которые пришли лично поздравить героев мирового первенства с историческим успехом и первыми поприветствовать на родной земле!

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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