Тольяттинские гонщики - бронзовые призеры чемпионата России по картингу

На сочинском картодроме «Пластунка» с 23 по 25 октября прошел восьмой этап чемпионата и первенства России по картингу, по итогам которого определились победители и призеры сезона 2026 года.

В число претендентов на высокие места входили пилоты гоночной команды из Самарской области «Lada Sport Rosneft Junior».

В категории KZ2 вице-чемпионом сезона стал Ярослав Шевырталов.

В категории «Супер-Мини» серебро взял самый младший пилот команды 11-летний Ян Голубенко.

По итогам сезона 2026 года «Lada Sport Rosneft Junior» стала бронзовым призером чемпионата России по картингу в командном зачете.

Фото: минспорта СО