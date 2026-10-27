406 человек в Самаре с начала 2026 года спасены при участии поискового отряда «ЛизаАлерт»

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области подвел промежуточные итоги работы. С начала 2026 года было принято 1066 обращений о поиске пропавших, из них 839 человек найдены живыми. В том числе 474 заявки поступило на территории Самары, живыми найдены 406 человек.



«Пик обращений приходится на весну, лето и осень, когда люди отправляются в походы, на отдых за город, за грибами и ягодами. За лето мы отработали 20 «лесных» заявок. К нам обращаются родственники пропавших, если те вовремя не вернулись из леса, а также сами заблудившиеся, если у них есть телефон. К сожалению, нередко случается так, что люди, отправляясь в лес, пренебрегают базовыми правилами безопасности. Нам на помощь приходят специалисты направления «Лес на связи»: они выводят заблудившегося из леса по телефону или определяют его местонахождение по описанию местности. Если человек на связи, то поиск значительно облегчается», – рассказала региональный представитель Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области Юлия Рябова.



В осенний период перед выходом в лес добровольцы отряда рекомендуют соблюдать несколько правил: изучить карту местности и спланировать примерный маршрут, сообщить близким маршрут, время выхода и предполагаемое время возвращения, надевать яркую одежду и удобную обувь по погоде, брать полностью заряженный телефон, пауэрбанк и провод к нему, небольшой запас еды и обязательно — питьевую воду.



«Если человек понял, что заблудился в лесу, очень важно сохранять спокойствие, потому что паника — наш главный враг. Нужно успокоиться и позвонить в службу 112 — на этот номер можно дозвониться, даже если нет мобильной сети. Важно следовать рекомендациям специалистов. В случае, если возможности позвонить нет, нужно двигаться на звук населенного пункта, железной дороги или автотрассы, но только в том случае, если еще не стемнело», – подчеркнул директор АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» Владимир Рябов.



Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области организует выезды на место пропажи для поиска пешими группами добровольцев, а также активно применяет беспилотные летательные аппараты и оборудование для поиска пропавших на водных акваториях. Если у вас пропал близкий, необходимо обратиться в полицию и позвонить на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» по тел. 8 (800) 700-54-52.





Фото: пресс-служба администрации Самары