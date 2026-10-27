«Земский фельдшер»: в посёлке Зелененький работает новый специалист

В подразделении Волжской районной клинической больницы в посёлке Зелененький работает медсестра Екатерина Образцова — она заведует местным фельдшерско-акушерским пунктом. Специалист трудоустроились в учреждение благодаря кадровой программе.



Екатерина Юрьевна окончила Новокуйбышевский медицинский колледж, три года проработала в детской поликлинике вместе с врачом-неврологом, а затем стала участницей программы «Земский фельдшер» и трудоустроилась в Волжскую больницу.



Сегодня специалист ведёт приём в фельдшерско-акушерском пункте в поселке Зелёненький. На участке - около 350 жителей.



«Работа на ФАПе отличается от поликлиники — здесь больше ответственности, так как я одна. Но люди меня знают, доверяют. Я принимаю и детей, и взрослых, и пожилых. Если что-то случилось, прихожу на вызов. Приходят на процедуры, уколы, перевязки», — рассказала медсестра.



Опыт работы с детским неврологом оказался полезен. Екатерина Юрьевна проводит патронаж новорождённых, осматривает малышей, следит за их состоянием.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.