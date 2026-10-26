В СамГМУ разработали виртуальный тренажер для обучения сестринскому делу

Институт инновационного развития Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России разработал виртуальный тренажер «СИМ — Сестринское дело». Это новый продукт в линейке виртуальных тренажеров СамГМУ СИММЕД для практической подготовки медицинских специалистов. Решение предназначено для отработки профессиональных навыков среднего медицинского персонала и уже готово к реализации.

Система СИММЕД обеспечивает подготовку специалистов к реальной практике, а не только к теоретической аттестации. Она ориентирована на медицинские вузы и колледжи, ординатуру и дополнительное профессиональное образование (ДПО), симуляционные центры, медицинские организации, центры медицины катастроф, службы экстренного реагирования, корпоративные учебные центры.

Обучение с помощью «СИМ — Сестринское дело» проходит в виртуальных помещениях, моделирующих кабинет первичного приема, терапевтическое отделение и процедурный кабинет. Текущая версия включает шесть сценариев, объединенных по трем направлениям сестринской деятельности.

Первое направление — поликлиника. Обучающиеся отрабатывают контроль уровня глюкозы в крови и введение инсулина короткого действия, а также учатся объяснять пациенту, как самостоятельно контролировать уровень глюкозы и правильно выполнять инъекции инсулина. Еще один сценарий посвящен измерению артериального давления у пациента с артериальной гипертензией.

Второе направление — стационар. Здесь предусмотрены сценарии профилактики падений у пациента с высоким риском и разбора инцидента, а также ухода за мочевым катетером Фолея.

Третье направление — экстренная помощь. Обучающиеся отрабатывают алгоритм подготовки к оказанию экстренной помощи и введения адреналина при анафилаксии.

Таким образом, тренажер позволяет моделировать не только выполнение отдельных манипуляций, но и более широкий круг профессиональных задач: от взаимодействия с пациентом и обучения его навыкам самоконтроля до профилактики осложнений и действий при угрожающих состояниях.

Также в тренажере предусмотрены обучающий и контрольный режимы. В обучающем режиме пользователь получает подсказки, помогающие освоить последовательность действий, а также подробные объяснения выполняемых действий. Оценочный режим предназначен для самостоятельного прохождения сценария: система отслеживает правильность выполнения действий и формирует автоматический чек-лист.

Для преподавателя предусмотрен центр управления СИММЕД. Он позволяет назначать сценарии, выбирать режим прохождения, наблюдать за действиями обучающегося с трансляцией от первого лица, контролировать выполнение чек-листа, приостанавливать и перезапускать занятие. По итогам прохождения можно сформировать отчет в формате PDF.

Методическая основа тренажера формировалась при участии директора Института сестринского образования СамГМУ, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Самарской области по управлению сестринской деятельностью, д.м.н, профессора Ларисы Карасёвой. При разработке учитывались требования профессионального стандарта и нормативных документов, относящихся к сестринской деятельности.

«Подготовка медицинской сестры требует комплексного подхода: важно не только освоить технику выполнения манипуляций, но и научиться оценивать состояние пациента, соблюдать требования безопасности и действовать в соответствии с установленными алгоритмами. Использование виртуальных симуляторов позволяет дополнительно отрабатывать эти навыки в рамках образовательного процесса и формировать готовность к решению профессиональных задач», — подчеркнула Лариса Карасева.

Виртуальный формат позволяет многократно повторять сценарии без расходования материалов на каждую тренировку. При этом решение дополняет другие формы практической подготовки и может применяться в образовательном процессе медицинских колледжей и вузов.

«“СИМ — Сестринское дело” расширяет линейку СИММЕД в сторону самого массового звена практического здравоохранения — сестринского. Мы сделали ставку на реалистичные сценарии и управляемость процессом, но прежде всего — на развитие компетенции в целом, а не на отработку одной конкретной манипуляции. Тренажер органично встраивается в учебный процесс — и для преподавателя, и для студента, без лишней нагрузки на организацию занятий» — отметил директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин.

Фото: пресс-служба СамГМУ