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Ежегодно в октябре проводится Международный месяц осведомленности о раке молочной железы.
Врач ультразвуковой диагностики Клиник СамГМУ рассказала, как часто нужно делать УЗИ молочной железы
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Врач ультразвуковой диагностики Клиник СамГМУ рассказала, как часто нужно делать УЗИ молочной железы

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Ежегодно в октябре проводится Международный месяц осведомленности о раке молочной железы.

Ежегодно в октябре проводится Международный месяц осведомленности о раке молочной железы. Один из методов диагностики рака - ультразвуковое исследование, которое позволяет оценить состояние молочной железы и регионарных лимфатических узлов без лучевой нагрузки. О том, кому и как часто нужно проходить УЗИ молочной железы, рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России, врач ультразвуковой диагностики Светлана Ларионова.

При ультразвуковом исследовании врач может обнаружить доброкачественные образования: кисты, фиброаденомы, галактоцеле (кисты при лактации), изменения протоков, воспалительные процессы - маститы, абсцессы.

Также есть ультразвуковые признаки, которые позволяют врачу УЗД заподозрить злокачественные новообразования и отправить женщину на дообследование – пункционную биопсию.

«Онкоскрининг молочной железы включает маммографию (после 40 лет), УЗИ, при необходимости - МРТ с контрастным усилением и биопсию при онконастороженности, – говорит Светлана Ларионова.

С помощью ультразвукового исследования также можно проводить контроль после операций (состояние послеоперационного рубца, отсутствие патологических жидкостных скоплений, рецидива злокачественного новообразования) или химиотерапии, оценить состояние молочных желез или имплантов после маммопластики.

Как пояснила Светлана Ларионова, строгих возрастных ограничений для проведения УЗИ нет.

«УЗИ можно делать в любом возрасте, если есть жалобы, – говорит врач. - В рамках ежегодного гинекологического осмотра в плановом порядке гинеколог проводит обследование молочных желез (пальпацию) и дает рекомендации пройти УЗИ - как правило, раз в год. В период беременности и лактации УЗИ молочных желез делают по показаниям при наличии жалоб. Для женщин после 40 лет основной метод онкологического скрининга - маммография, а УЗИ является дополнительным методом. При маммографии лучше видно микрокальцинаты, которые могут являться предиктором онкологического заболевания. УЗИ же дает хорошую визуализацию лимфатических узлов и структуры тканей молочной железы, в том числе  у женщин с «рентгенологически плотной» молочной железой на маммографии».

Особенно важно регулярно проходить УЗИ женщинам из групп риска: если у близких родственников были случаи рака молочной железы или яичников, или если женщина является носителем мутаций BRCA1/2. УЗИ молочных желез делают и мужчинам - при подозрении на гинекомастию или опухоль.

«Есть абсолютные показания, при которых откладывать визит к врачу нельзя, – говорит Светлана Ларионова.  – Это пальпируемое образование в молочной железе или подмышечной впадине, боли в молочной железе, выделения из соска, втяжение кожи или соска (симптом "лимонной корки"), увеличение и болезненность подмышечных лимфатических узлов, травма груди, подготовка к ЭКО или гормональной терапии».

Врач добавила, что плановое УЗИ лучше делать на 5-10 день менструального цикла, считая с первого дня месячных. Но при наличии жалоб УЗИ можно сделать в любой день. Для сравнения в динамике на обследование рекомендуется взять с собой результаты предыдущих УЗИ и маммографий, если они есть.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

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