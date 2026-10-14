Более 1000 операций по поводу рака молочной железы провели в Самарском онкодиспансере в 2026 году

Ежегодно в Самарской области выявляется порядка 2000 новых случаев рака молочной железы. При условии раннего выявления заболевание успешно поддается лечению. Одним из основных методов лечения рака молочной железы является хирургический.

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере проводятся все виды операций по поводу рака молочной железы. За 9 месяцев 2026 года в онкодиспансере выполнены порядка 1000 оперативных вмешательств.

Основной акцент на органосохранных вмешательствах – более 50%. Выполняются резекция с биопсией сигнальных лимфоузлов, реконструкция и коррекция молочной железы для достижения симметрии и более выраженного эстетического результата.

Решение о проведении реконструкции принимается исходя из индивидуальных особенностей пациентки. Учитывается соотношение размера опухоли и молочной железы, оно должно быть эстетически приемлемым, то есть резекция выполняется так, чтобы пациентка чувствовала себя комфортно после операции.

«В своей работе мы стремимся достичь хороших эстетических результатов. Вместе с пациенткой подбираем оптимальный эстетический результат, исходя из ее желаний, стадии заболевания и наших возможностей», - отметил заведующий онкологическим отделением (опухолей молочной железы) №1, к.м.н. Максим Ткачев.

Специалисты напоминают, что прохождение профилактических и диспансерных осмотров является залогом раннего выявления злокачественных новообразований, что позволяет своевременно начать лечение и сохранить качество жизни.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО