Юношеский турнир по следж-хоккею проходит в Самаре

16 и 17 октября в спортивном комплексе «Маяк» в Самаре проходит межрегиональный турнир по следж-хоккею среди детей на призы благотворительного фонда «Преобразование».

Юные спортсмены докажут: нет ничего невозможного, когда есть мечта, сила духа и любовь к хоккею.

В соревнованиях участвуют:

«Ракета» Самара

«Лада-следж» Тольятти

«Танеко» Нижнекамск

«Реванш» Москва

«Зенит» Красногорск

«Метеор» Кузнецк

Турнир проходит при поддержке министерства спорта Самарской области, ГБУ ЦАФКАС, Фонда президентских грантов и ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Приходите поддержать юных хоккеистов - вход свободный!

Фото: Максим Калинкин / минспорта СО