Юношеский турнир по следж-хоккею проходит в Самаре

16 и 17 октября в спортивном комплексе «Маяк» в Самаре проходит межрегиональный турнир по следж-хоккею среди детей на призы благотворительного фонда «Преобразование».
Юные спортсмены докажут: нет ничего невозможного, когда есть мечта, сила духа и любовь к хоккею.
В соревнованиях участвуют:
«Ракета» Самара
«Лада-следж» Тольятти
«Танеко» Нижнекамск
«Реванш» Москва
«Зенит» Красногорск
«Метеор» Кузнецк
Турнир проходит при поддержке министерства спорта Самарской области, ГБУ ЦАФКАС, Фонда президентских грантов и ООО «Газпром межрегионгаз Самара».
Приходите поддержать юных хоккеистов - вход свободный!
Фото: Максим Калинкин / минспорта СО