62% отцов изучали новую тему ради увлечений ребёнка

Ко Дню отца новостная платформа Дзен провела опрос и выяснила: 62% отцов за последний год начали читать материалы на новые для себя темы благодаря увлечениям детей. Аналитики также изучили, за какими пояснениями пользователи обращаются к ИИ-ассистенту «Глифу» в таких публикациях.

Среди отцов, чей круг чтения расширился благодаря детям, 43% стали следить за новостями видеоигр — анонсами, выходом новых версий и обновлениями. Новости спорта заинтересовали 36%: они начали читать о соревнованиях, командах и дисциплинах, которыми увлекается ребёнок.

Еще 31% стали следить за новостями науки и технологий, включая гаджеты, робототехнику и развитие искусственного интеллекта. Некоторые темы увлекли отцов сами по себе: 37% продолжили читать новости хотя бы по одной из них уже по собственной инициативе.

Чтобы подробнее разобраться в теме, 48% отцов из этой группы обращаются к обзорам и сравнениям — например, игр или гаджетов. Публикации с объяснениями научных открытий и технологиях выбирают 39%.

Прочитанное становится поводом для общения: 54% отцов обсуждают материалы с ребёнком, а 33% отправляют ему ссылки на интересные новости и публикации.

Чаще всего вопросы вызывают новые термины: пояснения к ним нужны 46% отцов, начавших читать материалы благодаря детям. Ещё 35% хотят узнать предысторию события, а 29% — понять, что изменит новая технология, игровое обновление или научное открытие.

Отдельно аналитики Дзена изучили обращения отцов к ИИ-ассистенту «Глифу». Так, в игровых новостях они чаще искали пояснения терминов и особенностей обновлений, а в материалах об искусственном интеллекте и робототехнике — объяснения того, как технологии работают и где применяются.