Фестиваль Детского КВН пройдет в Самарской области

19 октября в 18:00 на сцене МТС Live Hall (КРЦ «Звезда») юные команды региона представят свои таланты и подарят зрителям заряд улыбок и хорошего настроения. Более 30 детских КВН-коллективов из Самары и других регионов страны выйдут на сцену и будут бороться за право попасть в новый сезон Детского КВН Самарской области.

Цель фестиваля — дать юным талантам площадку для профессионального и творческого роста, сформировать у них уверенность в сценическом самовыражении и поддержать развитие детского культурного потенциала региона.

Детский КВН Самарской области известен во всей стране – именно здесь растут чемпионы телевизионного шоу «КВН. Дети» и участники Всероссийской юниор лиги, показывая высокий результат.

Напомним, что в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области проводится Детский КВН Самарской области — это социально значимый проект, охватывающий муниципалитеты Самарской области. Детский КВН — это система обучения школьников, включающая в себя основы сценического мастерства, авторского дела, режиссуры, хореографии, вокала и других видов творчества.