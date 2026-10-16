В России параллельный импорт машин вырос на 75% и обошел официальный

Импорт новых легковых автомобилей в Россию по итогам девяти месяцев 2026 года составил чуть более 300 тыс. штук, и главной тенденцией стало то, что альтернативные каналы поставок впервые обошли официальные. Об этом пишет директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«В сентябре доля альтернативного импорта достигала максимального значения в 66%. В целом же за 9 месяцев этот показатель составил 51%», — сообщил он.

Переломный момент в динамике поставок новых автомобилей пришелся на 2025 год: импорт обвалился более чем вдвое — с 925 до 396 тыс. машин, то есть на 57%. У этого падения было три причины: переполненные склады, снижение продаж и рост локального производства, вытесняющего иностранные марки. В 2026-м первые два фактора сошли на нет, а третий не только сохранил, но и усилил свое влияние. Параллельно сформировался новый тренд — увеличение альтернативных поставок.

В итоге за девять месяцев официальные каналы сократили ввоз на 3,4%, до 147,5 тыс. штук, тогда как альтернативные, напротив, нарастили его на 75%, до 153,5 тыс. единиц. Через «официалов» по-прежнему напрямую идут Geely, Changan, GAC, Tank, Hongqi и ряд других брендов, ввозимых в небольших объемах, а в сегменте альтернативных поставок наибольшим спросом пользуются Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW, Audi и многие другие марки, пишет Газета.