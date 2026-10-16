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В технопарке «Жигулевская долина» пройдет традиционный День инноватора

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В технопарке «Жигулевская долина» пройдет традиционный День инноватора

22 октября в технопарке «Жигулевская долина» состоится традиционный День инноватора. Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарк «Жигулевская долина».
В программе - актуальная информация о доступных мерах государственной поддержки инновационных и технологических проектов. Свои инструменты представят Фонд содействия инновациям, АНО «Агентство по технологическому развитию», Фонд поддержки технологического предпринимательства, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Фонд «Сколково». Особый акцент в этом году планируется сделать на грантовой поддержке инновационных бизнес-проектов.

На площадке Дня инноватора также пройдут мастер-классы и индивидуальные консультации профильных специалистов технопарка и представителей региональных и федеральных институтов поддержки.

«Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в России по уровню инновационной активности организаций. Мы заинтересованы в том, чтобы технологические предприниматели региона могли напрямую получать информацию о существующих инструментах поддержки и использовать их для развития своих проектов. День инноватора - это возможность в одном месте обсудить с институтами развития конкретные шаги по реализации инновационных идей», - отметил заместитель председателя правительства Самарской области - министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Развитие технологического и инновационного бизнеса остается одним из приоритетных направлений развития Самарской области. Ядром этой системы является технопарк «Жигулевская долина», где выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» выступает региональным оператором Фонда «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию». На площадке технопарка работает представитель Фонда содействия инноваций. Сотрудничество с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области позволяет доращивать проекты резидентов до требований крупных промышленных партнеров.

На днях «Жигулевская долина» вошла в топ-3 технопарков России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Результаты комплексной оценки были обнародованы в Омске на Международном форуме InRussia 2026 в рамках XII Национального рейтинга технопарков России.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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