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СМИ: Туры в турецкую Анталью начали резко дешеветь на фоне мощных ливней

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Туры в турецкую Анталью начали резко дешеветь на фоне мощных ливней

Минимальная стоимость туров в турецкую Анталию из Москвы составляет около 30 тыс. рублей на человека на фоне мощных ливней. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

За указанную сумму отдыхающим предлагают провести пять ночей в четырехзвездочном отеле в пригороде Анталии. Желающим остановиться в гостинице более высокого уровня придется заплатить от 35,3 тысячи рублей.

В стоимость тура включены билеты из Москвы в Анталию и обратно, гостиница, питание, трансфер, страховка и топливный сбор. Цены рассчитаны на двух человек в одном номере.

Портал отмечает, что на стоимость туда повлияли мощные ливни, накрывшие средиземноморское побережье Турции.

При этом агентство ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России пишет, что минимальная цена на тур в Анталию из Москвы не связана с ливнями и не является распродажей – это единичное предложение с вылетом 17 октября, на которое всегда бывает снижение цены. Такой же тур с вылетом 18 октября стоят уже от 84 тыс. рублей на двоих, говорится в статье.

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