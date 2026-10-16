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Депутаты рассмотрят проект бюджета Самарской области на 2027-2029 годы

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Депутаты рассмотрят проект бюджета Самарской области на 2027-2029 годы

Проект бюджета Самарской области на 2027-2029 годы поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу, сообщили в парламенте региона.

Как ответили «Ъ-Волга» в правительстве Самарской области, в 2027 году доходы запланированы в объеме 309,3 млрд руб., расходы составят 320,7 млрд руб. Дефицит бюджета превысит 11 млрд руб.

Так, например, на здравоохранение, образование, культуру и спорт заложено 35,7 млрд руб., из них 16 млрд руб. пойдут на льготное лекарственное обеспечение и почти 4 млрд руб. — на закупку медоборудования и автомобилей для учреждений здравоохранения.

На поддержку заслуженных граждан Самарской области, пожилых, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, военнослужащих и граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, заложено 36,6 млрд руб.

Почти 50 млрд руб. потратят на поддержку муниципальных образований. Свыше 29 млрд руб. направят на завершение строительства 46 начатых объектов, 20 из которых планируют сдать в 2027 году (школы в Федоровке и Ягодном, детсады в Самаре и Тольятти, поликлиника, объекты спорта и культуры и др). Почти 1 млрд пойдет на благоустройство общественных территорий, свыше 2 млрд руб. на поддержку ОЭЗ Тольятти и технопарков, 6,6 млрд руб. на новые проекты в сфере сельского хозяйства.

«Параметры государственного долга на 2027 год рассчитаны с учетом обеспечения сохранения позиции региона в группе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости: плановый уровень долговой нагрузки по всем видам долговых обязательств — 30% (ограничение по статье 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации не более 50%)»,— говорится в сообщении правительства региона.

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