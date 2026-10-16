Самарские кардиохирурги освоили инновационный метод лечения тромбов

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова применили инновационную систему ультразвукового тромболизиса при тромбоэмболии легочной артерии.

«Это одно из самых грозных и непредсказуемых сосудистых осложнений. Когда крупный тромб, обычно образующийся в венах нижних конечностей, внезапно блокирует легочную артерию и/или отдельные ее ветви, счет идет на минуты. Сердце испытывает колоссальную перегрузку, и традиционные методы лечения не всегда могут сработать быстро и безопасно», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.

С помощью нового метода врачи спасли 62-летнего пациента из Самары, который поступил в диспансер экстренно по скорой медпомощи. У мужчины диагностировали тяжелую отдышку и острую тромбоэмболию высокого риска.

Введение стандартных доз тромболитиков - препаратов, растворяющих тромб, - внутривенно несло в себе огромный риск массивного кровотечения. Было принято решение о проведение операции.

«Через небольшой прокол в бедренной вене к месту закупорки в легочной артерии были подведены специальные высокотехнологичные катетеры. Уникальность системы заключаются в том, что она бьет по тромбу с двух сторон. Во-первых, ультразвук низкой частоты бережно «разрыхляет» плотную структуру тромба, делая его пористым. Во-вторых, микродозы лекарства подаются непосредственно внутрь самого сгустка. Благодаря ультразвуковой обработке лекарство проникло в самые глубокие слои тромба. Это позволило снизить дозу тромболитика почти в 4 раза по сравнению со стандартным протоколом», - подчеркнул Темур Кислухин.

В результате уже через 7 часов после процедуры:

- давление в легочной артерии снизилось в 2 раза

- правый желудочек сердца вернулся к нормальной работе

- пациент почувствовал облегчение дыхания

- главное — полностью удалось избежать риска опасных кровотечений.

Через четыре дня пациент уже восстановился и с рекомендациями выписан домой.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области