Жаркое лето привело к росту цен на сахар. Об этом сообщают СМИ.

«Мировые цены на сахар резко взлетели, поскольку жаркое и засушливое лето выжгло большую часть сахарных плантаций по всему миру», — сообщает издание New York Times. Именно это привело к росту цен на продовольствие по всему миру.

Сильнее всех от засухи пострадала Индия — второй в мире экспортер сахара. Дефицит вынудил власти закупать его за рубежом, что подстегнуло глобальный рост цен, отмечает издание.

Причиной низкого урожая стала сильная засуха, вызванная мощным Эль-Ниньо — природным явлением, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана поднимается до аномальных значений. Для сахара оно особенно опасно. Эль-Ниньо усиливает осадки в Южном полушарии и одновременно усугубляет засуху к северу от экватора, пишет Ура.ру.