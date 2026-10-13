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В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
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В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»

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В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»

В воскресенье, 18 октября, в 14.00 в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов» (12+). Его проведет руководитель экопроекта «Вторсырье на благотворительность» Светлана Симонова.
На встрече участники обсудят проблему текстильного загрязнения планеты и пути ее решения, а также узнают о возможности создания полезных вещей из вторичного сырья (например, как изготовить лежанку из старого свитера или куртки). В процессе мастер-класса каждый создаст собственную лежанку.
Эта встреча позволит не только полезно провести время и дать вторую жизнь старым вещам, но и приобщиться к благотворительной деятельности – все изготовленные вещи команда проекта «Вторсырье на благотворительность» передаст в приюты для бездомных животных. Сделанные с любовью, мягкие и удобные лежанки станут настоящим подарком для приютских кошек и собак.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d2KWAS

Теги: Мероприятия

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