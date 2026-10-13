Самарские пекарни осваивают бережливые технологии

В Самарской области продолжается внедрение бережливого производства. К федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» присоединилась сеть пекарен «Бико».

Компания работает на самарском рынке более 20 лет. Под этим брендом выпускают хлеб, кондитерские изделия и кулинарию. Продукция реализуется через 52 торговые точки в Самаре. В настоящее время сотрудники «Бико» проходят обучение методикам бережливого производства. Коллектив компании знакомится с основами бережливого производства, картированием процессов, системой 5С, производственным анализом и стандартизированной. После завершения обучения рабочая группа вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) приступит к диагностике процессов производства на предприятии.

Внедрение бережливого производства позволяет устранить лишние действия, ожидания и перемещения, благодаря чему то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время. В результате компании без капитальных затрат повышают выработку на сотрудника, сокращают время производственных процессов и запасы незавершенного производства, укрепляя свои позиции на рынке.

В 2026 году к активной фазе проекта приступили несколько компаний региона. Среди них — ООО «Канистра.ру» из Чапаевска, НПО «Рубин» из Самары, МП «ТТУ» из Тольятти, АО «Купинское» из Безенчукского района и другие.

Ряд предприятий региона уже завершили пилотные проекты и показали конкретные результаты. «Завод КПД» (Тольятти) — производитель железобетонных изделий повысил выработку на 21%. «Самарское Объединение Керамики» (Самара), один из лидеров по производству керамогранита в России на пилотном потоке «Производство крупноформатной плитки», увеличил выработку на 25%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 191 млн рублей дополнительной выручки. «Молочный край» из Красноярского района, производитель молочной продукции, на эталонном участке изготовления творога стал вырабатывать на 182% продукции больше.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

«В Самарской области 239 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Таким образом, компании без капитальных затрат укрепляют позиции на рынке. Мы продолжаем вовлекать новые предприятия из разных отраслей», — говорит министр промышленности и торговли Денис Гурков.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - РЦК