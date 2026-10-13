Россияне не могут пополнить кредитные карты из-за долгов по налогам

Россияне всё чаще жалуются на то, что банки блокируют им пополнение кредитной карты из-за долгов по налогам, выяснили «Известия».

Число подобных обращений начало расти с весны этого года, сказал управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер. Деньги, которые вносит клиент для погашения займа, списываются в пользу налоговой в приоритетном порядке, а операции по карте ограничиваются, пояснил он.

Такая схема списания предусмотрена законом, пояснили «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС). Если средств на счете недостаточно для погашения всех обязательств, то банк обязан соблюдать очередность платежей. Взыскание налоговой задолженности относится к третьей очереди, а погашение кредита — к пятой. Поэтому деньги сначала идут на уплату сборов.

Такой порядок может привести к дополнительным рискам для клиентов, например, к возникновению просрочки, отмечают эксперты.

Всё чаще граждане обращаются на консультацию по поводу правомерности блокировки пополнения кредитки, сказал управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Челноков. Дело в том, что с 1 ноября 2025-го ФНС получила право взыскивать с россиян задолженность без обращения в суд, если ее размер не оспаривается.

Чтобы не столкнуться с трудностями при погашении кредитки, необходимо проверить наличие налоговой задолженности. Сделать это можно в личном кабинете ФНС или через «Госуслуги», сказала заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская.

После погашения долга ФНС направит в банк информацию, необходимую для снятия ограничений. Но восстановление доступа может занять время, обычно один-два рабочих дня.