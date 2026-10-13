Внучка экс-мэра Самары Тархова частично признала вину в убийстве в суде

Екатерина Тархова частично признала вину в убийстве своих дедушки и бабушки на заседании суда в Самаре 13 октября. Однако девушка отрицает участие в организованной преступной группе. Слова главной подозреваемой передает корреспондент «Самарской газеты» из зала суда.

Ранее подсудимая заявила, что вокруг ее семьи всегда было много недоброжелателей из-за руководящих постов дедушки в Самаре и Москве. По словам Екатерины, близким постоянно угрожали.

— Опасность исходила отовсюду. Я хотела уехать от этого в другую страну вместе с мамой, но бабушка и дедушка были против, — пояснила обвиняемая.

Тархова настаивает, что реальную угрозу представлял ее родной отец. По ее словам, мужчина связался с криминалом, подставлял семью, прятал дома оружие и пытался отобрать нефтяной бизнес дедушки.