В Самаре по иску прокуратуры сокращены сроки расселения аварийного дома на улице Марии Авейде

Прокуратура города Самары провела проверку соблюдения жилищного законодательства при расселении аварийного жилищного фонда.

Установлено, что администрацией городского округа расселение жильцов многоквартирного дома № 8 на ул. Марии Авейде, планировалось в срок до 31 декабря 2030 года. Однако критическое состояние строительных конструкций здания в 2022 году признано угрозой возникновения чрезвычайной ситуации с вероятностью дальнейшего обрушения и риском причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В связи с этим прокуратура города предъявила исковое заявление о понуждении городской администрации изменить сроки расселения аварийного дома.

Требования прокурора удовлетворены, срок расселения жильцов сокращен на три года. Решение не вступило в законную силу.

Надзорное ведомство держит на контроле вопрос соблюдения жилищных прав граждан и скорейшее их расселение.