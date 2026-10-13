в Самаре побили рекорд по обновлению лифтов

В 2026 году Самара переживает масштабное обновление вертикального транспорта. С начала года в многоквартирных домах города уже заменили 309 старых подъемников. Масштабные работы ведет региональный Фонд капитального ремонта в рамках государственной программы поддержки собственников жилья. До конца декабря строители планируют установить еще около 340 новых кабин, продолжая преображать городской облик, пишет 63.ру.

В первую очередь под замену идут лифты, отработавшие максимальный 25-летний срок службы, либо находящиеся в аварийном состоянии. При этом реализация программы во многом зависит от активности собственников жилья и управляющих организаций. Главный документ для запуска ремонта — протокол общего собрания собственников, в котором зафиксировано их согласие на замену лифта.

Масштабная модернизация требует не просто замены кабины, а полного технического перевооружения. Яркий пример — дом № 41 по улице Владимирской, построенный еще в 1988 году. Здесь в 2026 году рабочие выполнили полное обновление подъемной системы: смонтировали новые направляющие и силовое оборудование, установили кабины, проложили кабели и обновили обрамление проемов. Кроме того, подрядная организация вскрыла и привела в рабочее состояние входы на вторых этажах, которые были заварены еще в советское время.

— На сегодняшний день из 309 лифтовых кабин, обновленных в текущем году, приемку прошли 302, — рассказал заместитель генерального директора по капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Самарской области Алексей Панков. — Это значит, они полностью готовы к использованию, прошли все необходимые проверки и соответствуют установленным требованиям безопасности. В целом реализация программы капремонта по всем видам работ идет в соответствии с графиком. Капитальный ремонт охватывает важнейшие элементы общедомового имущества: фасады, крыши, фундаменты, а также инженерные системы — от электроснабжения до теплоснабжения и водоотведения.

Новые подъемники — это современные технологии, произведенные в России и Беларуси. Все они оснащены частотными преобразователями, которые делают старт, остановку и движение кабины максимально плавными, избавляя пассажиров от резких рывков. Двери также открываются и закрываются мягко. Для безопасности и удобства лифты укомплектованы продвинутыми системами связи с диспетчером, которые позволяют вести постоянный удаленный мониторинг работы оборудования.

Программа обновления идет не первый год. С 2014 по 2025 год в Самаре на капитальный ремонт лифтового хозяйства было потрачено 3,8 миллиарда рублей, на которые заменили 1667 подъемников.

Работа на перспективу уже началась. Параллельно формируется перечень домов, жители которых получат новые лифты в 2027 году. В предварительный список уже включены 367 кабин, на обновление которых планируется направить 1,2 миллиарда рублей.