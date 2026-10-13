Беларусь передала Самаре для опытной эксплуатации троллейбус "Ольгерд"

"БКМ Холдинг" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" передал Самаре для опытной эксплуатации троллейбус 32100D "Ольгерд" - современную низкопольную модель с автономным ходом.

Как отметил генеральный директор "БКМ Холдинг" Михаил Сыманович, для Самарской области это возможность испытать белорусскую технику и оценить её особенности и качество.

"Им важно понять, будет ли она комфортна для пассажиров и удобна для водителей. Мы уже давно применяем практику передачи техники в опытную эксплуатацию, и площадка "ИННОПРОМ. Беларусь" как нельзя лучше подходит для этого", - сказал он.

Нескольких месяцев будет достаточно, чтобы оценить, насколько эта техника интересна региону, считает Михаил Сыманович.

"Мы уверены, что все пройдет благополучно. В 2025 году мы передавали троллейбус на испытания в Нижний Новгород. Сейчас приближаемся к заключению контракта. В этом году наш трамвай проходил опытную эксплуатацию в Республике Татарстан. По её результатам появился контракт. Это хорошая практика. Да, она затратная, но с учетом значительного объема экспорта, который сейчас формируют предприятия, эти затраты оправданы", - подчеркнул гендиректор.

Троллейбус 32100D "Ольгерд" - универсальная модель, соответствующая требованиям как Самарского региона, так и белорусских городов. Перед передачей троллейбуса понадобилось лишь установить валидаторы, используемые в регионе, пишет Честная Самара

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