В ПФО обсудили подготовку к международной оценке системы противодействия незаконным финансовым операциям

9 октября 2026 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел расширенное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Участники обсудили подготовку регионов к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ.

В совещании приняли участие статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу Виктор Цыганов, начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу Денис Воронин, первый заместитель руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Максим Филимонов, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в Приволжском федеральном округе – начальник Главного управления МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, председатель Совета начальников органов ФСБ России в Приволжском федеральном округе – начальник Управления ФСБ России по Нижегородской области Игорь Завозяев, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому Федеральному округу Раиль Яббаров

По поручению Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко в федеральных округах проводятся межведомственные мероприятия с участием представителей Росфинмониторинга, территориальных правоохранительных и надзорных органов, а также иных участников национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Эта работа направлена на качественную подготовку всех уполномоченных органов и лиц к предстоящей оценке.

Основной целью совещания в ПФО стала координация деятельности органов государственной власти, организаций и представителей частного сектора округа при подготовке к оценке Российской Федерации ФАТФ, запланированной на 2028 год. Участники обсудили выработку и принятие дополнительных мер в этой сфере, совершенствование межведомственного взаимодействия и повышение эффективности противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Игорь Комаров отметил, что пятый раунд оценки будет сосредоточен на практических результатах: насколько эффективно законодательство в этой сфере работает на всей территории страны. В связи с этим особое значение приобретает согласованная работа на окружном и региональном уровнях, а также готовность уполномоченных органов к возможным рабочим выездам международных оценщиков в регионы.

Отдельное внимание полпред уделил действующей в ПФО межведомственной системе оценки рисков отмывания денег. В 2024 году в округе был утверждён перечень критериев, позволивший анализировать ситуацию и результаты работы в разрезе регионов. Он включает 186 показателей. Среди них — объёмы обналичивания средств, в том числе бюджетного происхождения, подозрительные финансовые операции и их динамика, деятельность юридических лиц с признаками фирм-однодневок, вывод капитала за рубеж, результаты противодействия экономической преступности и организация межведомственного взаимодействия.

На основе статистических данных и пояснений уполномоченных органов в округе ведется анализ, позволявший оценивать концентрацию элементов теневой экономики и меры противодействия в каждом регионе. Эту работу полпред обозначил как одно из направлений подготовки к предстоящим оценочным мероприятиям.

По итогам обсуждений Игорь Комаров поручил доработать и принять комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО