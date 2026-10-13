Читателей СОУНБ познакомят с переводческим наследием поэта Валерия Брюсова

17 октября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция «Ты в мире – перстень золотой, а я – алмаз на нём». Встреча с читателями приурочена к 110-летию со дня выхода в свет антологии «Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней» под редакцией и с переводами В.Я. Брюсова.

В 1916 году антология впервые представила русскому читателю всю панораму армянской поэзии от её истоков до XX века. Над переводами текстов трудились крупнейшие поэты и переводчики Серебряного века, включая Валерия Яковлевича Брюсова. Его перу принадлежат сотни переводов стихов, от авторов древности (Месроп Маштоц, Саят-Нова, Григор Нарекаци) до произведений нового времени (Ованес Туманян, Аветик Исаакян).

Валерий Брюсов не просто переводил стихи, он глубоко изучал язык, культуру и историю страны, благодаря чему его работа предложила русскому читателю фактически первый целостный взгляд на Армению. За этот вклад имя Брюсова увековечено в названии Ереванского государственного университета языков и социальных наук.

Лекция «Ты в мире – перстень золотой, а я – алмаз на нём» раскроет гостям историю антологии поэзии Армении с литературоведческой точки зрения и познакомит подробнее с биографией Валерия Брюсова. В завершение встречи каждый из присутствующих получит возможность прочесть вслух его авторскую поэзию и переводы.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

17 октября 2026 года в 14:00, читальный зал отдела правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

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