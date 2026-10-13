Спортсменки региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по роллер-спорту

Соревнования по роллер-спорту прошли в Парагвае.



Анна Кукушкина завоевала золото чемпионата мира в дисциплине «слайды». Тренер - Анастасия Кукушкина.



Софья Анисимова стала победительницей первенства мира в дисциплинах «фристайл‑слалом» и «фристайл‑слалом‑трюк». Тренер - Сергей Козлов.



Вероника Жерельникова взяла золото первенства мира и установила новый рекорд мира в дисциплине «фристайл‑слалом - прыжок в высоту» - 142 см. Тренер - Роман Акберов.



- Поздравляю наших чемпионок, наставников и всех, кто вкладывал силы в эти победы! - обратился к спортсменам губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Максе.

Фото: минспорта СО