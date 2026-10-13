В Тольятти прошла профилактическая акция "Путь к долголетию"

Профилактическая акция была посвящена ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических. Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилых людей и прошло в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

Прием вели врач-онколог Самарского областного клинического онкологического диспансера, дерматовенерологи Тольяттинского кожно-венерологического диспансера, эндокринолог, гериатр, невролог, оториноларинголог медицинских учреждений региона, а также специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В рамках акции представители старшего поколения прошли скрининговые обследования, получили консультации профильных специалистов и сделали прививки от гриппа. Всего в акции приняли участие более 500 человек.

"Примерно 2-3 раза в год мы проводим такие профилактические акции для наших жителей. Цель - трансформировать отношение к собственному организму: от пассивного лечения к продлению молодости и активности, а также вдохновить каждого человека сделать выбор в пользу долголетия", - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинского кожно-венерологического диспансера Елена Горева.

С возрастом риск развития хронических неинфекционных заболеваний, включая онкологические, существенно возрастает.

"Фундамент активного долголетия закладывается задолго до наступления пожилого возраста, но именно для людей старшего поколения регулярные профилактические осмотры становятся жизненно важной необходимостью. С возрастом организм накапливает изменения, и риск развития онкологических заболеваний значительно возрастает. Однако ранняя диагностика – это реальный инструмент, который позволяет не только снизить риски, но и начать своевременное лечение. Важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Онкоскрининги направлены на выявление самых распространенных видов рака: молочной железы, предстательной железы, шейки матки, легких, желудка и колоректального рака. Внимательное отношение к сигналам своего организма и регулярные обследования – это залог сохранения качества жизни на долгие годы", - отметила заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья — важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО