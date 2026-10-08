Врач-офтальмолог: "Сохранение зрения начинается с внимательного отношения к здоровью и своевременного профилактического осмотра".



8 октября отмечается Всемирный день зрения. Эта дата напоминает о том, насколько важно бережно относиться к здоровью глаз и не откладывать визит к офтальмологу до появления выраженных жалоб.



Об этом рассказывает главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, к.м.н. Ольга Павлова:



«Мы редко задумываемся, насколько зрение определяет качество нашей жизни, пока не сталкиваемся с его ухудшением. При этом некоторые заболевания глаз могут длительное время развиваться практически незаметно. Глаукома, диабетические изменения, патология сетчатки на ранних стадиях не всегда сопровождаются очевидными симптомами. Современная офтальмология располагает широкими возможностями диагностики и лечения, но особенно важно выявить заболевание своевременно.



Ежегодно специалисты офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского проводят более 170 тысяч консультаций и свыше 30 тысяч операций. Подразделения больницы работают в Самаре, Чапаевске и Сызрани. Специалисты отделения мобильной офтальмологической помощи регулярно выезжают в отдаленные районы области. Также наши врачи регулярно выезжают в лечебные учреждения и отдаленные районы в составе узкопрофильных бригад. Если во время приема выявляется патология, требующая углубленной диагностики или лечения, пациент получает направление в профильное подразделение больницы.



Сохранение зрения начинается не в операционной. Оно начинается с внимательного отношения к своему здоровью и своевременного профилактического осмотра.



Периодичность профилактических осмотров зависит от возраста, состояния глаз и факторов риска.

- до 40 лет рекомендуется проверять зрение каждые 5–10 лет

- с 40 до 55 лет - ежегодно

- после 65 лет - не реже двух раз в год.

- При наличии заболеваний глаз и факторов риска график наблюдения определяет врач индивидуально».

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