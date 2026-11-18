Это более 330 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа у детей и взрослых, закупленных за счет средств областного бюджета. Партия уже распределена и в ближайшее время будет доставлена в медицинские учреждения Самарской области.

«Вакцинация — это, в первую очередь, безопасность. Мы отмечаем активность жителей: прививку сделали уже более 887 тысяч человек, включая свыше 300 тысяч детей. Напоминаю, что это простой, бесплатный и самый эффективный шаг к сохранению здоровья семьи в период распространения вирусных инфекций», — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В первую очередь на вакцинацию приглашают жителей из групп риска:

- дети от 6 месяцев

- пожилые люди

- пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой, эндокринной и бронхолегочной систем

- беременные женщины

- работники, контактирующие с населением: медицинские и социальные работники, сотрудники сферы образования, торговли, транспорта и другие.

Адреса и график работы прививочных пунктов можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации.

Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжёлого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО