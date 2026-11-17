В Кинельскую больницу в этом году трудоустроились 11 специалистов благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер".



Системная работа с образовательными учреждениями, целевое обучение и программа "Земский доктор/Земский фельдшер" позволили привлечь в Кинельский район молодых врачей и обеспечить гарантированное трудоустройство выпускников.



"В текущем году по программе «Земский доктор» принято 7 выпускников, а до Нового года будет оформлено еще двое. Ещё двое специалистов пришли по программе «Земский фельдшер». Кадровый вопрос, который стоял когда-то очень остро, мы постепенно решаем", — отметил главврач Кинельской ЦРБ Сергей Плешаков.



Особое внимание уделяется поддержке молодых специалистов. Администрация городского округа Кинель выделяет служебное жильё или оплачивает дополнительную стипендию и часть коммунальных расходов за наём жилья.



Сейчас в больнице работают молодые терапевты, педиатры, стоматологи, неврологи, эндокринологи, инфекционисты, ЛОРы, кардиологи и урологи — в основном, после ординатуры. Пополнение рассчитано в том числе на открытие новой поликлиники, которая готовится к вводу в строй: идёт поставка и установка мебели. В Кинеле число терапевтических участков уже выросло с 12 до 15 — население территории активно растёт.



Недавно коллектив пополнила врач-терапевт Кристина Фирсова. Она приехала вслед за мужем, который устроился в больницу, по программе «Земский доктор» и работает в Георгиевке.

«Я люблю помогать людям. Планирую пойти в ординатуру, выбираю узкую специальность — нравится эндокринология и дерматовенерология" - отметила специалист.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО