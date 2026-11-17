20 ноября в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится авторская музыкально-поэтическая программа «Пронзая сумерки лучом». Известный самарский поэт, мелодекламатор и руководитель творческого объединения «ТворИС с Е. Макаровым» расскажет на языке театра историю о поиске творческого «я».

Евгений «Сумеречный луч» Макаров вывел в главную тему своей программы преодоление тьмы через искусство, память и надежду. Вместо привычной читки стихотворений поэт предлагает зрителям динамичное театральное действо, где поэзия соединяется с музыкой и хореографией. Танцевальные номера представит театр танго «Нуэво» под руководством Ивана Вуйко.

Зрителей ожидают 22 номера, разделённые на три смысловых блока. Программу откроет история о поиске опоры в любви и воспоминаниях, затем действие перейдёт к внутреннему диалогу и борьбе героя, кульминацией станет манифест творческой свободы.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе нашей библиотеки «ВКонтакте».

20 ноября 2026 года в 18:00, отдел искусств (2 этаж) Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ